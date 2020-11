Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

ViernheimViernheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Jahnstraße in der Nacht zum Mittwoch (11.11.) suchen die Ermittler der Polizei in Viernheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 21 Uhr am Dienstag und circa 9 Uhr am kommenden Morgen drangen die Kriminellen gewaltsam in die Halle eines dortigen Unternehmens ein. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und ein Fahrrad. Aufgrund des Umfangs der Beute, dessen Wert noch nicht abschließend feststeht, gehen die Ermittelnden von mehreren Tätern samt passendem Transportfahrzeug aus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

