POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Bleiglaselemente von Kirchenfenster beschädigt

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Mindestens 700 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte Täter an einem Kirchengebäude in der Darmstädter Landstraße verursacht. Auf noch nicht bekannte Weise hatten die Unbekannten dort mehrere Bleiglaselemente eines rückwärtig gelegenen Kirchenfensters beschädigt. Am Dienstag (10.11.) wurde der Schaden entdeckt und die Polizei informiert. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Montagmittag (9.11.) zurück. Die Dezentrale Ermittlunsggruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

