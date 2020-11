Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Ladendiebe nach Diebstahl von Winterjacken festgenommen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Zwei 21 und 24 Jahre alte Männer mit Wohnsitz in Büdingen, werden sich nach ihrer Festnahme am frühen Dienstagabend (10.11.) gegen 17.30 Uhr strafrechtlich verantworten müssen. Beide Männer hatten zuvor versucht, zwei hochwertige Winterjacken aus einem Bekleidungsgeschäft in der Rheinstraße zu entwenden. Hierfür hatten sie zwei Taschen mitgebracht, darunter eine mit Aluminium präparierte Laptoptasche. Der Versuch misslang und das Duo wurde von er alarmierten Polizei festgenommen. Die Beamten stellten zudem die mitgeführten Taschen sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls ein. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell