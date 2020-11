Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim- Auerbach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Täter erbeuten Schmuck

Einbrecher von Zeugen bei Flucht beobachtet

BensheimBensheim (ots)

Am Montagabend (9.11.) kurz nach 19 Uhr haben sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße verschafft und nach Beute gesucht. Dabei wurden sie fündig und entwendeten Schmuck. Bei ihrer anschließenden Flucht konnten die Täter von Zeugen beobachteten und zwei von ihnen beschrieben werden. Dabei soll es sich um zwei etwa 20 bis 30 Jahre alte und circa 1,70 bis 1,80 Meter große Männer handeln. Beide hatten eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt der Flucht waren sie dunkel bekleidet. Einer der Unbekannten hatte einen Bart. Zudem trug er weiße Turnschuhe und hatte eine rote Basekappe auf dem Kopf. Der verursachte Gesamtschaden sowie das Ausmaß der Beute ist abschließend noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell