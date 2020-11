Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Imbiss im Fokus Krimineller

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (2.11.) und Sonntag (8.11.) ihr Unwesen in der Luisenstraße getrieben und offenbar versucht in die Räume eines Imbisses zu gelangen. Ihre Hebelspuren an der Tür wurden am Montagmorgen entdeckt und die Polizei informiert. Diese hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die ermittelnden Kripobeamten (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

