Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Schule

Groß-GerauGroß-Gerau (ots)

Die Schulbücherei der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße geriet über das vergangene Wochenende (06.-09.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in die Bücherei. In einem Rollcontainer fiel ihnen anschließend ein Behältnis mit etwa 120 Euro in die Hände. Den bei dem Einbruch entstandenen Schaden beziffern die Ermittler auf rund 500 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

