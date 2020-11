Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Griesheim: 57-jährige Luise Pätkau noch immer vermisst/Polizei leitet Öffentlichkeitsfahndung ein/Wer hat die Vermisste gesehen?

Bild-Infos

Download

DarmstadtDarmstadt (ots)

Seit Sonntagmorgen (08.11.) wird Luise Pätkau aus Griesheim vermisst (wir haben berichtet). Jetzt veröffentlicht die Polizei Bilder der Gesuchten und fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Frau Pätkau war letztmals im Bereich Goethestraße, in der Nähe ihres Wohnortes gesehen worden. Sie beabsichtigte, im Wald spazieren zu gehen. Als sie am Abend nicht zurück war, meldeten Angehörige die Frau als vermisst. Aktuell dauern die umfangreichen Suchmaßnahmen an, in die zeitweise auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizei eingebunden war.

Frau Pätkau ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat kurze, braun-dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellgraue Steppjacke (Sommerdaune), eine graue Mütze, einen grauen Schal und braune Stiefel. Frau Pätkau führt eine blaue Wolldecke mit sich.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 10) hat die Suche übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 oder über den Notruf der Polizei 110.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4756747

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell