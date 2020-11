Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Toyota Lexus entwendet

DarmstadtDarmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde hatten es noch unbekannte Täter am Freitagabend (6.11.) auf einen weißen Toyota Lexus, der auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Gräfenhäuser Straße stand, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Kriminellen Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges und machten sich mit dem Wagen auf und davon. Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Tattag und in Tatortnähe, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell