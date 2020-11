Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 36-Jähriger nach Polizeikontrolle in Untersuchungshaft

Beamte stellen Kokain und Drogengeld sicher

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Kontrolle am Freitagnachmittag (6.11.) in Untersuchungshaft und wird sich nun wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 15 Uhr waren Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt -Dieburg auf den Mann in der Ernst-Ludwig-Straße aufmerksam geworden. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten und sich als Polizisten zu erkennen gaben, trat der 36-Jährige sofort die Flucht an. Doch diese währte nicht lange und bereits wenige Meter weiter, in der Ludwigsgasse, klickten die Handschellen. Dort war der Grund für sein Verhalten rasch gefunden. Bei seiner Überprüfung stellten die Ordnungshüter 33 einzelverpackte Plomben, gefüllt mit insgesamt rund 14 Gramm Kokain sowie 112 Euro sicher. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Geld um Drogengeld handeln. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Wache gebrachte. Dort stellte sich zudem heraus, dass der Wohnsitzlose kein Unbekannter und bereits in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 36-Jährige noch am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Festgenommenen umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

