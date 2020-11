Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Trautheim: Drei Autos im Visier Krimineller

Täter erbeuten Geldbörse und Bekleidung

MühltalMühltal (ots)

In der Nacht zum Sonntag (7.-8.11.) gerieten gleich drei Autos in den Ortsteilen Nieder-Ramstadt und Trautheim in das Visier Krimineller. Ob aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen. Aus einem weißen Golf in der Bahnhofstraße entwendeten die Täter Bekleidung im Wert von 200 Euro, aus einem schwarzen Hyundai, abgestellt in Schloßgartenstraße eine Geldbörse und aus einem weißen VW, der in einer Einfahrt "Im Sandwingert" (Ortsteil Trautheim) parkte, mehrere Pakete. Die Pakete konnten in wenigen Metern Entfernung zum Teil geöffnet wieder aufgefunden und dem Eigentümer bereits zurückgegeben werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

