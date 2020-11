Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 17 und 18-Jähriger nach Sachbeschädigung an Kiosk festgenommen

Ermittlungsverfahren eingeleitet

DarmstadtDarmstadt (ots)

Beamte des 2.Polizeireviers haben am Sonntag (8.11.) zwei 17 und 18 Jahre alte Jungen vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mit Sprühfarbe ein Kioskgebäude in der Fünfkirchner Straße beschmiert zu haben. Kurz vor 1 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei verdächtige Personen und das Geräusch von sprühenden Farbdosen an dem Objekt wahrgenommen hatten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten noch vor Ort den 17-jährigen Tatverdächtigen aus Crumstadt fest. Sein 18-jähriger Komplize aus Riedstadt wurde nach kurzer Verfolgung in einem angrenzenden Waldstück gestoppt. Bei der Absuche des Bereiches stellten die Beamten zudem einen Jutesack, gefüllt mit Spraydosen sicher sowie frische Farbspuren an dem Kiosk fest. Das Duo wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise nach Hause entlassen. Beide werden sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten müssen.

