Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetener Besucher bei Einbruchsversuch in Kellerräume überrascht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Bei dem Versuch, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Dolivostraße einzubrechen, ist ein ungebetener Besucher am Sonntagnachmittag (8.11.) von Zeugen überrascht und in die Flucht geschlagen worden. Gegen 14.30 Uhr hatte sich der Täter gewaltsam an einer Kellertür zu schaffen gemacht. Als er dabei von hinzukommenden Zeugen beobachtet und angesprochen wurde, trat er sofort und glücklicherweise ohne Beute die Flucht an. Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat war der Flüchtende mit einer grauen Winterjacke und einer Jeanshose bekleidet. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

