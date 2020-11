Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: 78-Jährige auf Parkplatz von Unbekannten bestohlen

Wer hat das Geschehen beobachtet?

Seeheim-JugenheimSeeheim-Jugenheim (ots)

Die Darmstädter Kripo hat nach einem Taschendiebstahl am Freitagnachmittag (6.11.) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Auf einem Parkplatz im Beethovenring hatte der noch unbekannte Täter eine 78-jährige Seniorin gegen 16.30 Uhr auf einen angeblichen Schaden an ihrem dort geparkten weißen Auto angesprochen. Während die Dame den vermeintlichen Schaden in Augenschein nehmen wollte und zugleich nach der Karte des Pannenservice in ihrem Geldbeutel suchte, schnappte sich der Unbekannte rund 200 Euro Bargeld aus der Geldbörse und trat die Flucht an. Der Mann wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte einen auffallend ovalen Kopf. Weitere Details hinsichtlich seiner Personenbeschreibung liegen derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Kommissariats 24 Zeugen, die möglicherweise das Geschehen beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden Hinweise zu dem Täter entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell