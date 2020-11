Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Täter erbeuten Schmuck und Uhren

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Ungebetene Besucher haben am Freitagabend (6.11.) gegen 20 Uhr ein Einfamilienhaus in der Haydenstraße heimgesucht und Beute gemacht. Nachdem die Täter vergeblich versuchten über zwei Kellerfenster in das Anwesen zu gelangen, wählten sie im Anschluss den Weg über eine Terrassentür. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und begaben sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Die Kriminellen wurden fündig, entwendeten Schmuck und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

