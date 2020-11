Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Laptops aus Auto gestohlen

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

DarmstadtDarmstadt (ots)

Auf zwei Laptops, zurückgelassen in einem schwarzen Mercedes, hatten es noch unebkannte Täter am Freitag (6.11.) abgesehen. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug in der Gräfenhäuser Straße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit auf 15 Uhr eingegrenzt. Beide Laptops waren in einem Rucksack verstaut, den sich die Täter schnappten und damit flüchteten. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ermittelt und rät: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände in ihrem Auto zurück und achten Sie darauf, dass Sie das Auto verschließen!

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-3810 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

