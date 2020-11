Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Erstmeldung - Dachstuhlbrand

Groß-ZimmernGroß-Zimmern (ots)

Am Sonntag (08.11.2020),um kurz vor 20:00 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle vom Brand eines Hauses in Groß-Zimmern unterrichtet. Aktuell steht der Dachstuhl des betroffenen Einfamilienhauses in der Enggasse im Vollbrand. Die Feuerwehren aus Groß-Zimmern, Klein-Zimmern und Dieburg versuchen derzeit, den Brand unter Kontrolle zu bringen. gefertigt: EPHK Rene Bowitz, Polizeiführer vom Dienst

