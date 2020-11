Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eppertshausen

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

EppertshausenEppertshausen (ots)

Am Sonntag, den 08.11.2020 kam es gegen 16.00 Uhr in der Hauptstraße in Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Mann aus Bingen befuhr mit seinem Renault die Hauptstraße in Richtung Rödermark und musste an einem parkenden BMW anhalten um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein hinter dem Renault fahrender 56-jähriger Audifahrer aus Groß-Umstadt übersah dies und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen den geparkten BMW gedrückt. Der Fahrer des Renault musste leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000- EUR. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahme war die Hauptstraße für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt. Vor Ort befanden sich weiterhin die freiwillige Feuerwehr Eppertshausen und zwei Rettungswagen. Berichterstatter: Rapp, Polizeikommissar

