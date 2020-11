Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemitteilung der Polizeistation Rüsselsheim für den Zeitraum 04.11.2020 - 07.11.2020

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

1. Verkehrsunfallflucht in der Liebigstraße

Zwischen dem 4.11.2020, 19.00 Uhr und dem 5.11.2020, 08.30 Uhr kam es bei einem Anwohnerparkplatz der Liebigstraße 27 in Rüsselsheim zu einer Unfallflucht. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ausparken auf dem dortigen Parkplatz einen geparkten Mitsubishi Outlander in schwarz, wodurch hinten links ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Rüsselsheim.

2. Verkehrsunfallflucht in der Stettiner Straße

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am 5.11.2020, zwischen 06.50 Uhr und 09.00 Uhr. Hier parkte der Verursacher anscheinend unachtsam aus und beschädigte das am Straßenrand vor ihm stehende Fahrzeug, einen braunen Hyundai Tucson, hinten links. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf ca. 1200 EUR. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen sich zu melden.

3. Gefährdung des Straßenverkehrs am 6.11.2020, 10:44 Uhr in der Mainzer Straße in Raunheim

Zu besagtem Zeitpunkt kam es im Bereich Mainzer Straße / Bahnhofstraße in Raunheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der beschuldigte Fahrzeugführer überholte im Kreuzungsbereich waghalsig einen LKW, überfuhr dabei noch die rote Ampel und zwang den Gegenverkehr durch sein Verhalten zu starkem Abbremsen. Er setzte seine Fahrt weiter in Richtung Bonner Straße fort und konnte noch beobachtet werden, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisel beim EKZ Mainspitze einfuhr. Erste Ermittlungen zum Verkehrsrowdy führten zu einem 24jährigen Rüsselsheimer.

Die Polizei Rüsselsheim ruft Zeugen und eventuell weitere Geschädigte auf, sich zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht in Raunheim, Frankfurter Straße zwischen dem 6.11.20, 22.00 Uhr und 7.11.20, 07.30 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen PKW auf Höhe der Frankfurter Straße 14 in Raunheim entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkam musste er feststellen, dass jemand gegen sein Auto gefahren war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem nun auf der Fahrerseite komplett verkratzten PKW beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Bei dem Verursacher handelt es sich vermutlich um einen gelben PKW / LKW. Hinweise nimmt die Polizei Rüsselsheim entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter

PHK Schwartz



Telefon: 06142-696-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell