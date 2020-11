Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Klein-Umstadt: Dachstuhlbrand ++ Erstmeldung++

Groß-Umstadt/ Klein-UmstadtGroß-Umstadt/ Klein-Umstadt (ots)

Aktuell sind Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei anläßlich eines Dachstuhlbrandes in der Ludwigstraße in Klein- Umstadt im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen befinden sich keine Personen mehr in dem in Vollbrand stehenden Wohnhaus.

Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

