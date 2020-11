Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim/Hofheim: Weißer Dacia in der Falltorstraße beschädigt/Unfallzeugen gesucht

HofheimHofheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag (05.11.), 21:00 h bis Freitag (06.11.), 11:00 h beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Dacia Sandero, der in der Falltorstraße am Fahrbahnrand parkte. Beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallverursacher den Dacia und beschädigte dadurch den hinteren rechten Kotflügel und Stoßfänger. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

