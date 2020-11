Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Nibelungenstraße gesucht

BürstadtBürstadt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (05.11.), 16:00 h bis Freitag (06.11.), 07:30 h wurde ein grauer VW Golf in der Nibelungenstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den parkenden VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Am VW Golf wurden der linke Außenspiegel und der linke Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

SB: Wendel, POK'in



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell