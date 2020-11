Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach Brand im Helvetiapark/Rund 250.000 Euro Schaden-Brandursache wohl erhitztes Speisefett

Groß-GerauGroß-Gerau (ots)

Nach dem Brand am Montagnachmittag (02.11.) im Helvetiapark (wir haben berichtet), gehen die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nach gegenwärtigem Ermittlungsstand davon aus, dass sich in der Küche eines Restaurants Speisefett erhitzte und sich das anschließend daraus entwickelnde Feuer über die Entlüftungsanlage ausbreitete. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Gebäude auf rund 250.000 Euro Schaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4751734

