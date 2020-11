Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Tierhilfeverein im Visier Krimineller

Am Mittwoch (4.11.) hatten es Kriminelle auf einen Tierhilfeverein in der Straße "Im Wasserlauf" abgesehen. Am Mittwochmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 2 Uhr und 7.15 Uhr eingrenzt. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Dabei fiel den Unbekannten Münzgeld in Höhe von rund 200 Euro in die Hände. Neben dem Einbruch in das Gebäude gerieten zudem zwei Spendenboxen des Vereins, die außerhalb auf dem Gelände befestigt sind, in das Visier der Kriminellen. Beide Behälter waren zum Tatzeitpunkt leer und wurden bei dem Öffnungsversuch stark beschädigt.

Ob das aktuelle Geschehen mit dem Einbruch in ein Tierheim in Gernsheim nur wenige Tage zuvor in Verbindung stehen könnte (wir haben berichtet), ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4750524

