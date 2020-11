Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

DarmstadtDarmstadt (ots)

Am Mittwochabend (4.11.), gegen 19 Uhr haben ungebetene Besucher versucht, gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Büdinger Straße zu gelangen. Bei ihrem Vorhaben, die Balkontür aufzuhebeln, verursachten sie einen Schaden von mindestens 800 Euro. Glücklicherweise hielt die Tür stand und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

