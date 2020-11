Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Ungebetener Besucher in Wohnung

Zeugen gesucht

PfungstadtPfungstadt (ots)

Ein ungebetener Besucher hat am Mittwochnachmittag (4.11.) die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße heimgesucht. Nach kurzer Abwesenheit der Bewohner waren die Spuren des Unbekannten gegen 14 Uhr entdeckt und die Polizei informiert worden. Gewaltsam hatte der Kriminelle die Tür aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge machte er keine Beute. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

