Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Zigarettenautomat aufgeschnitten

Wer hat etwas bemerkt?

OtzbergOtzberg (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten in der Hassenröther Straße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (3.11.), 18 Uhr und Mittwochmorgen (4.11.), 10 Uhr abgesehen. Die Kriminellen schnitten die vordere Wand des Behälters auf und entwendeten eine noch nicht abschließend bekannte Anzahl Zigarettenpackungen. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell