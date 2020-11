Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 24-Jähriger von Unbekannten geschlagen

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

DarmstadtDarmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannte Gründen ist ein 24-Jahre alter Mann am Mittwochabend (4.11.) von einem noch unbekannten Täter in der Ruthsstraße niedergeschlagen worden. Dabei erlitt der Angegriffene eine leichte Kopfwunde, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Frankfurter gegen 19 Uhr auf seinen Kontrahenten gestoßen, der sich zusammen mit sechs weiteren Begleitern im Bereich der Parkanlage aufhielt. Nach der Handgreiflichkeit flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war der Flüchtende mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Hinweise zu der beschriebenen Person nehmen die Beamten von der Ermittlunsggruppe-City in Darmstadt entgegen (Rufnummer 06151/969-0).

