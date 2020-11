Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25- Jähriger Exhibitionist festgenommen

Ermittlungsverfahren eingeleitet

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann wird sich nach seiner Festnahme am Mittwoch (4.11.) wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 12 Uhr war die Polizei von Zeugen informiert worden, nachdem der Tatverdächtige im Bereich eines Spielplatzes in der Berliner Allee, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Die alarmierten Ordnungshüter nahmen den von Zeugen beschriebenen Mann noch in Tatortnähe fest. Nach der Anzeigenerstattung und dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder entlassen.

