Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugen nach Einbrüchen in mehrere Kellerabteile gesucht

LampertheimLampertheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (04.11.) in mehrere Kellerabteile zweier Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Am frühen Mittwochmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der ungebetenen Gäste in einem Anwesen in der Maldegemstraße. Hier waren die Kriminellen in fünf verschlossene Kellerparzellen eingedrungen. Auch in dem Mehrfamilienhaus in der Händelstraße waren die Täter aktiv, hier waren drei Kellerverschläge in ihrem Visier. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Aufgrund der Vorgehensweise und zeitlichen sowie räumlichen Nähe gehen die Ermittler der Polizei in Lampertheim von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zur beiden Taten werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

