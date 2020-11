Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei nimmt 27-jährigen Exhibitionisten fest

ViernheimViernheim (ots)

Am Mittwochmittag (04.11.) hat eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 13 Uhr die Polizei alarmiert und den Mann gemeldet, der in der Industriestraße auf einer dortigen Bank lag und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sofort herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen den Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Der 27-Jährige wird sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell