Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim-L3112: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

GernsheimGernsheim (ots)

Ein 77-jahriger Fahrradfahrer stürzte am Mittwochnachmittag (04.11.) aus bislang ungeklärter Ursache und musste anschließend reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersthelfer alarmierten gegen kurz vor 15 Uhr die Rettungsleitstelle und die Polizei. Der Radfahrer war auf einem Radweg entlang der Landstraße3112 unterwegs. Der Bereich von der L3112 zur Bundesautobahn 67 in Fahrtrichtung Süden war für fast eine Stunde gesperrt. Der Zustand des Fahrradfahrers ist weiterhin kritisch. Die Polizei in Gernsheim sucht Zeugen des Unfallhergangs, diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

