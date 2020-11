Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Unfall mit Fußgängerin/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt - Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr stieß ein Auto mit einer Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin überquerte die Alexanderstraße, um den F-Bus zu erreichen. Dabei stieß sie mit einem Auto zusammen. Nach dem Zusammenstoß signalisierte die Frau, dass es ihr gut gehe und stieg in den F-Bus ein. Ob die Frau wirklich unverletzt blieb, ist unklar. Das Auto wurde leicht beschädigt. Die Polizei sucht nach der unfallbeteiligten Fußgängerin und nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Die Fußgängerin ist ca. 160 cm groß, etwa 40 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und ein helles Kopftuch. Weiterhin hatte sie eine Umhängetasche bei sich. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

