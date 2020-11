Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Aktuell vermehrt verdächtige Anrufe mit der Enkeltrickmasche

Seien Sie vorsichtig bei Geldforderungen am Telefon!

BensheimBensheim (ots)

Derzeit versuchen Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick wieder vermehrt, an das ersparte Geld älterer Menschen zu gelangen. Seit Dienstagnachmittag (3.11.) und insbesondere im Verlauf des Mittwochs (3.11.) wurden der Polizei in Bensheim bislang 4 verdächtige Anrufe gemeldet. Glücklicherweise reagierten die angerufenen Bürgerinnen und Bürger bislang vorbildlich, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Sie legten auf und informierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zu den Betrügern übernommen.

Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang ihren Appell: Lassen Sie sich am Telefon niemals auf Geldforderungen ein. Bitten Sie immer um persönlichen Kontakt Ihres angeblichen Verwandten und lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Rufen Sie Ihren Verwandten zurück und fragen Sei, ob er tatsächlich bei Ihnen angerufen hat! Übergeben Sie niemals Geld an angebliche Boten oder Beauftragte Ihres angeblichen Verwandten. Bestehen Sie auf das persönliche Erscheinen! Wenden Sie sich an die Polizei. Die Beamten erkennen schnell, was hinter einer telefonischen Geldforderung stecken könnte.

