Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Blumenladen

Fenster eingeschlagen und nach Beute gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch (2.-3.11.) einen Blumenladen "Am Waldfriedhof" heimgesucht. Der Kriminelle schlug eine Fensterscheibe zum Verkaufsraum ein und verschaffte sich damit gewaltsam Zutritt. In dem Laden suchte er nach Beute, wurde jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht fündig. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

