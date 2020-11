POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Polizeipräsidium Südhessen

Kelsterbach - Der Pkw der Geschädigten parkte ordnungsgemäß am Straßenrand der Gottfried-Keller-Straße, Höhe Hausnummer 2. So stehend wurde der Pkw an der hinteren linken Ecke von unbekanntem Unfallverursacher beschädigt. Der Verursacher verließ den Unfallort unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Wer hat im Tatzeitraum von 03.11.2020 17:00 Uhr bis 04.11.2020 07:50 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu Kfz/Hersteller/Modell/Farbe und/oder Kennzeichen und Fahrer machen?

