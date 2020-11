Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Acht Fensterscheiben am Schulgebäude mutwillig zerstört

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Seeheim-JugenheimSeeheim-Jugenheim (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde haben am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag (30.10.) und Sonntag (1.11.), Vandalen ihr Unwesen auf einem Schulgelände in der Sandstraße getrieben. Die Kriminellen zerstörten insgesamt acht Fenster eines Schulgebäudes und verursachten damit einen Schaden von mindestens 3400 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

