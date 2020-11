Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Kranichstein: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gemeindehaus gesucht

Fenster mit Stein beschädigt

Kripo ermittelt

DarmstadtDarmstadt (ots)

Kriminelle haben am Dienstagnachmittag (3.11.) gegen 15 Uhr versucht, in die Räume eines Gemeindehauses in der Bartningstraße zu gelangen. Als die Täter die Scheibe mit einem Stein einwarfen, wurden sie bei ihrem weiteren Vorhaben gestört und traten im Anschluss die Flucht an. Dabei konnten sie von Zeugen beobachtet werden. Die Flüchtenden wurden auf etwa 14 bis 20 Jahre alt geschätzt. Einer der Täter hatte ein südasiatisches, sein Begleiter ein afrikanisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat waren sie dunkel gekleidet und trugen eine Umhängetasche mit sich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei in Darmstadt von einem versuchten Einbruch aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell