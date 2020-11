Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Schaufensterscheibe beschädigt

Wer kann Hinweis geben?

ErbachErbach (ots)

Aufgeschreckt von einem lauten Knall musste der Besitzer eines Fachgeschäfts für Bäder und Sanitär in der Jahnstraße am Montagnachmittag (02.11), gegen 17.15 Uhr, feststellen, dass seine Schaufensterscheibe beschädigt wurde. Nach derzeitigen Feststellungen warfen bislang unbekannte Täter einen Stein durch die Schaufensterscheibe und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Polizei in Erbach zu melden.

