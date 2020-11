Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbrecher flüchten ohne Beute

KelsterbachKelsterbach (ots)

Auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Langer Kornweg haben es am Dienstagnachmittag (03.11.) Einbrecher abgesehen. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die bislang unbekannten Täter gegen 15.25 Uhr die Wohnungstür auf. Dabei lösten sie einen Alarm aus und ergriffen allem Anschein nach ohne Beute die Flucht. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Groß-Gerau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

