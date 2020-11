Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Brandschaden an Neubau

BabenhausenBabenhausen (ots)

Schnell gelöscht war ein Brand am Dienstagmittag (03.11.) in einem Neubau in der Bürgermeister-Willand-Straße. Bei Bauarbeiten soll sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Gasflasche entzündet und dabei den Neubau beschädigt haben. Verletzt wurde nach bisherigen Feststellungen niemand. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr aus Babenhausen im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unfall aus.

