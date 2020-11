Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Zeugen nach Einbruch in Spielhalle gesucht

ReichelsheimReichelsheim (ots)

Eine Spielhalle in der Heidelberger Straße rückte am frühen Dienstagmorgen (03.11.), gegen kurz nach 5 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Tausend Euro erbeuteten. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Erbach nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell