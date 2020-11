Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Streit zwischen Männern in Pizzeria ruft Polizei auf den Plan

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Der Streit zwischen drei 17, 24 und 31 Jahre alten Männern hat am Montagabend (2.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. In einer Pizzeria in der Wilhelm-Sturmfels-Straße war das Trio aneinandergeraten. Dort soll laut Zeugen, gegen 21 Uhr, der zunächst verbale Konflikt in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der 31-jährige Tatverdächtige aus Dieburg dabei seine Kontrahenten mit einem Cuttermesser leicht verletzt. Der Dieburger wurde noch vor Ort von den alarmierten Polizisten festgenommen und das Cuttermesser sichergestellt. Er wurde mit zur Wache genommen und wird sich nun zukünftig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Eine ärztliche Versorgung wurde von den beiden 17 und 24- Jährigen abgelehnt. Warum die Männer in Streit gerieten ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die von der Dezentralen Ermittlunsggruppe in Rüsselsheim übernommen wurden (Rufnummer 06142/696-0). Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene nach Hause entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell