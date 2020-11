Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Bäckerei/ Wer kann Hinweise geben?

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (03.11) drangen bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Tür in eine Bäckerei in der Marktstraße ein. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einer Beute von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 21-22 in Groß-Gerau hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen (06142/696-0).

