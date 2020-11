Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rollgerüst von Baustelle gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (30.10.) und Montag (02.11.) hatten es Diebe auf ein 5 Meter hohes und 3 Meter breites Rollgerüst abgesehen, das auf einem Baustellengelände im Olbrichweg stand. Der Wert des Gerüsts wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport ihrer Beute beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

