Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb greift in die Kasse

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat am Montagabend (2.11.) sein Unwesen in einem Supermarkt in der Kasinostraße getrieben und Bargeld erbeutet. Gegen 19 Uhr hatte sich der Täter an die Kasse gestellt und vorgegeben eine Getränkedose kaufen zu wollen. Hier nutzte er einen unbeobachteten Augenblick und griff plötzlich in die geöffnete Kasse des Ladens. Dabei gelang es ihm etwa 115 Euro zu erbeuten und flüchtete. Der Dieb wird als etwa 1,70 Meter groß und von dünner Statur beschrieben. Er hatte lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine rote Jacke sowie eine Schirmkappe. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

