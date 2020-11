Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Höllerbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

BrensbachBrensbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (31.10.), gegen 4.00 Uhr, prallte ein aus Richtung Brensbach kommender, bislang unbekannter Autofahrer gegen einen in der Breubergstraße geparkten BMW. Die Fahrzeugfront des geparkten Autos wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Opel gehandelt haben. Darauf deuten an der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile hin.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410.

