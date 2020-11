Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Katalysator ausgebaut und entwendet

Ginsheim-GustavsburgGinsheim-Gustavsburg (ots)

An einem "Am Mainufer" abgestellten Transporter bauten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (01.11.) und Montagmittag (02.11.) den Katalysator aus und ließen das Fahrzeugteil anschließend mitgehen. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

