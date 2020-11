Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 80.000 Euro Schaden

Diebe stehlen zwei Firmenfahrzeuge

ViernheimViernheim (ots)

Zwei Firmenfahrzeuge sind in der Nacht zum Montag (1. - 2.11.) in Viernheim gestohlen worden. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 80.000 Euro.

Der schwarze Peugeot mit dem amtlichen MA-JS 228 stand vor einem Haus in der Kurt-Schumacher-Allee/ Ecke Konrad-Adenauer-Allee, bevor der Diebstahl am frühen Montagmorgen entdeckt wurde. Nur 250 Meter weiter, in der Konrad-Adenauer-Allee, Ecke Rektor-Mayr-Straße hatten die Täter einen weiteren Wagen, einen schwarzen Kia Sorento mit dem Kennzeichen HP-A 6969, im Visier.

Das zuständige Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim vermutet, dass die Autos von ein und derselben Tätergruppe entwendet wurden. Zeugen, die die Diebstähle beobachtet haben oder wissen, wo die Firmenwagen jetzt abgestellt sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06252 / 7060.

