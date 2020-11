Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Reifen zerstochen/Zeugen gesucht

GernshemGernshem (ots)

An einem in der Wormser Straße geparkten Mercedes zerstachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend (31.10.) und Sonntagnachmittag (01.11.) zwei Autoreifen und zerkratzten zudem eine Scheibe. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

