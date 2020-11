Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruchsversuch in Eisdiele gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (31.10.-01.11.) haben Unbekannte versucht in die Räume einer Eisdiele in der Grundstraße einzubrechen. Dabei versuchten sie zunächst den Rollladen eines Fensters hochzuschieben. Weil dies misslang unternahmen die Täter einen weiteren Versuch, gewaltsam über ein Dachfenster in den Verkaufsraum einzusteigen. Glücklicherweise schlug auch dieses Unterfangen fehl und die Kriminellen flüchteten. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

